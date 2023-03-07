Исследование: Почти 25% опрошенных казахстанцев – не против похищения женщин для замужества

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

На брифинге СЦК сообщили, что проведенный опрос выявил, что почти четверть казахстанцев оценивает насильственное похищение женщин для замужества нейтрально либо положительно, передает корреспондент NUR.KZ.

Исследование "Гендерная политика в современном казахстанском обществе" было проведено Казахстанским институтом общественного развития – в нем приняли участие казахстанцы из разных регионов страны.

"Почти четверть респондентов – это 23,6% – нейтрально либо положительно оценивают явление насильственного похищения женщин. Только половина опрошенных казахстанцев – 54% – считает, что, если девушку уже похитили без ее согласия, то она должна уйти и заявить в правоохранительные органы.

11,7% респондентов полагают, что она должна остаться и выйти замуж за похитителя. 18,4% казахстанцев считают, что она должна уйти и не сообщать в правоохранительные органы", – сообщила руководитель Центра исследований института семьи Ольга Николаева.

Также она сообщила, что в казахстанском обществе существует проблема харассмента – это нарушение личных границ, которое может проявляться в домогательствах, приставаниях, нежелательном навязчивом внимании к человеку, сексуальных намеках, прикосновениях и так далее.

"Почти 5% граждан сталкивались с данной проблемой сексуальных домогательств. Следует отметить, что женщины сталкивались с этим в 10 раз чаще мужчин. На законодательном уровне отсутствуют четкие инструменты противодействия данной проблеме", – заявила спикер.

Напомним, в ноябре прошлого года в Сети появилось видео, на котором несколько парней пытаются посадить сопротивляющуюся девушку в авто. Позже выяснилось, что житель Туркестанской области с целью женитьбы похитил ранее знакомую студентку одного из учебных заведений Шымкента.

Отметим, что, согласно части первой статьи 125 УК РК, похищение человека наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

В соответствии с частью второй данной статьи лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой наказывается похищение человека, если оно было совершено:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;

в отношении двух или более лиц;

из корыстных побуждений;

лицом с использованием своего служебного положения;

с фальсификацией, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего.

Деяния, предусмотренные частями или второй настоящей статьи, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, если они:

совершены преступной группой;

совершены с целью эксплуатации похищенного (похищенной);

повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.

В статье отмечается, что лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012042-bolee-25-oproshennyh-kazahstantsev-podderzhali-pohischenie-zhenschin-dlya-zamuzhestva/