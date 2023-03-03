Метель, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Астане и регионах

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В девяти регионах Казахстана в субботу, 4 марта, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, гололеда и метели. Об этом сообщается на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ВКО завтра ожидается гололед, на севере и востоке области - низовая метель, а также сильный ветер с порывами до 23-28 м/с.

В центре и на юге Абайской области ожидаются осадки в виде снега, низовая метель, а в Семее - гололед и сильный ветер с порывами до 30 м/с.

В Актюбинской области также прогнозируют низовую метель, гололед и порывистый ветер со скоростью до 15 м/с.

Штормовое предупреждение объявлено и в Астане - в столице прогнозируют сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Низовая метель и сильный ветер ожидаются также в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областях. В ЗКО помимо сильного ветра прогнозируют и гололед.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в непогоду.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице. Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011727-metel-gololed-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-astane-i-regionah/