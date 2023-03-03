Почти 1,5 тыс. казахстанцев подали заявки на банкротство в первый день приема

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня в Казахстане стартовал прием заявлений на банкротство. Как сообщается на официальном сайте Комитета госдохдов Минфина РК, за первые сутки заявки подали 1469 граждан.

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 16:00 в КГД поступило 1469 заявлений на внесудебное банкротство. Первая заявка поступила в 09:05 из Жамбылской области через портал электронного правительства.

Подать заявление на банкротство казахстанцы могут на портале eGov.kz и в приложениях eGov Mobile, Salyq Azamat, либо на бумажном носителе через ближайшее отделение ЦОНа.

ВА КГД напомнили, что на банкротство может подать только сам заявитель.

В зависимости от суммы долгов и наличия имущества должники могут пройти следующие процедуры:

Перед подачей заявления необходимо проверить следующие сведения:

задолженность перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должна превышать 5,5 млн тенге и срок просрочки должен быть не менее 12 месяцев;

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

регистрацию своего номера телефона и супруги(а) в базе мобильных граждан;

приложить к заявлению документ об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией).

Документом урегулирования считается:

отказ банка в урегулировании;

копия заявления либо подтверждение о направлении заявления в электронном формате (в случае отсутствия ответа банка).

По долгам перед коллекторскими агентствами документ урегулирования не нужен;

Казахстанцам следует помнить, что у процедуры банкротства имеются определенные последствия:

запрет на получение займов и кредитов в течении 5 лет (кроме получения микрокредитов ломбардов);

повторное банкротство возможно только через 7 лет;

будет проводиться мониторинг финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, как можно подать заявку на банкротство.

Действие закона о банкротстве

Сам закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» был подписан 30 декабря 2022 года и официально опубликован 1 января 2023 года.

Действовать он начал только с 3 марта текущего года, но срок его действия никак не ограничен. Это значит, что это не разовая акция и в будущем казахстанцы, попавшие в сложную финансовую ситуацию, смогут в любой момент воспользоваться процедурой банкротства.

Отметим, что в отличии от кредитной амнистии, где нет никаких последствий, при банкротстве возникают существенные ограничения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011725-pochti-15-tys-kazahstantsev-podali-zayavki-na-bankrotstvo-v-pervyy-den-priema/