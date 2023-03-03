"Может быть вооружен": верно ли поступают водители автобусов, закрывая двери ворам
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Должны ли водители общественного транспорта удерживать вора в салоне при его обнаружении, рассказали в "Алматыэлектротранс", передает корреспондент NUR.KZ.
Заместитель гендиректора по вопросам эксплуатации в "Алматыэлектротранс" Абылайхан Омархан во время брифинга на площадке РСК рассказал, что ни контролер, ни водитель не должны ловить вора.
"Более того, в целях безопасности пассажиров водитель не должен закрывать двери салона и удерживать вора внутри, потому что вор может быть вооружен и может нанести телесные повреждения пассажирам.
В случае, если стало известно о краже, пассажиры сообщают о данном факте в "102", и дальше уже действует полиция", – рассказал Омархан.
Он также отметил, что контролер имеет право высадить пассажира за нарушение – например, если тот провозит собаку без намордника и поводка, либо находится в состоянии опьянения.
В случае отказа пассажира подчиниться требованиям, контролер обязан вызвать полицию.
Напомним, ранее Омархан рассказывал, на какие уловки идут алматинские пассажиры, чтобы не оплачивать проезд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011621-mozhet-byt-vooruzhen-verno-li-postupayut-voditeli-avtobusov-zakryvaya-dveri-voram/