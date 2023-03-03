"Счастье длилось недолго": мальчику из ВКО необходима реабилитация от ДЦП

Тимофей с мамой. Фото: из личного архива

Трехлетний Тимофей Титов из Усть-Каменогорска – желанный ребенок в семье. Кроме него в семье растет дочь, которая очень ждала братика, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вся семья с большим трепетом и любовью ждали появления сына. Имя братику выбрала Ася, очень хотела брата. Тимофей появился на свет 19 июня 2019 года. После рождения сына сразу отдали папе, который ждал его появления в палате.

Я была самой счастливой мамой, представляя, как дети будут играть, как брат будет настоящим защитником и опорой для своей сестры. Но счастье длилось недолго", – говорит мама мальчика, Марина Титова.

В два месяца Тимофей стал много плакать, не спал ночами. Врачи списывали это на младенческие колики, потом – на прорезывание зубов. Когда Тимофею исполнилось шесть месяцев, родители повезли его в Новосибирск, чтобы показать неврологу.

"После консультации и проведения диагностики нам сказали, что у Тимофея травма шейного отдела позвоночника. В 6 месяцев он не держал голову, не переворачивался. Именно эта травма привела нас к диагнозу "ДЦП". С того момента начались наши бесконечные массажи, ЛФК, остеопаты.

Мы проходили реабилитацию в Новосибирске, Екатеринбурге, Астане, Алматы. Конечно, результаты есть, но с весом все совсем плохо. В свои 3,5 года Тима весит 9,8 кг, сильно отстает в физическом развитии. Помимо основного диагноза есть и сопутствующие: ЗПРР, ЗПМР, белковая недостаточность, гастроэзофагальный рефлюкс", – говорит мама.

Тимофей – настоящий боец, отмечает она. Он уверенно идет к своей цели – встать на ножки. За три года была проделана колоссальная работа, но на реабилитацию нужны средства. Сейчас мальчику предстоит очередной курс, но клиника выставила счет в 2,3 млн тенге – это огромная сумма для семьи.

Однако мальчик нуждается в постоянном лечении. У родителей нет своей недвижимости – они живут в дачном кооперативе.

"Дорогие казахстанцы, без вашей помощи и поддержки нам не справиться. Прошу вас помочь нам приблизиться к цели", – заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 2690 5279

Карта привязана к номеру: +7 708 517 02 27, Семен Т. (папа Тимофея)

Instagram: @marina2112

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011586-schaste-dlilos-nedolgo-malchiku-iz-vko-neobhodima-reabilitatsiya-ot-dtsp/