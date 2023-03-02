Бесплатным будет проезд в автобусах Астаны в день выборов

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане 19 марта пройдут выборы депутатов мажилиса и маслихатов. В этот день в столице проезд в автобусах будет бесплатным, сообщает официальный Telegram-канал акимата Астаны.

"В день выборов в столице проезд в автобусах будет бесплатным как на городских, так и пригородных маршрутах", – говорится в сообщении пресс-службы столичного акимата.

Отмечается, что общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 06:00 до 23:00.

"С 20 марта, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету", – добавили в акимате Астаны.

Как напомнили в ведомстве, с марта 2020 года в столице введен бесплатный проезд для всех несовершеннолетних жителей города. За это время учащимися совершено 48 млн поездок.

Кроме того, бесплатным проездом пользуются льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие.

Напомним, в Астане с января 2023 года повысилась стоимость транспортных карт Transcard. Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт составит 1000 тенге с НДС, перевыпуска – 2000 тенге с НДС. Стоимость неперсонализированных транспортных карт – 1000 тенге с НДС.

Добавим, что, согласно информации на сайте Transcard, стоимость разовой поездки на автобусе в пределах города безналичным способом для взрослых составляет 90 тенге, наличным способом для взрослых – 180 тенге, для детей – 90 тенге. Цены на поездку в автобусе пригородных маршрутах такие же, но могут повышаться в зависимости от пригородной зоны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011455-v-akimate-astany-raskryli-budet-li-proezd-v-den-vyborov-besplatnym/