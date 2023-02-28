Лучших киберспортсменов определили в Казахстане

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

В конце января–начале февраля состоялись матчи отборочных этапов зимнего Кубка РК по киберспорту, по итогам которого определились участники плей-офф в четырех дисциплинах. По итогам финала, который состоялся 26 февраля в Астане, стали известны лучшие киберспортсмены страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Квалификации QAZAQSTAN RESPUBLIKASYNYŊ QYSQY KUBOGI открыли новый киберспортивный сезон в Казахстане.

Кубок Казахстана является одним из главных событий для всех кибератлетов страны. Это турнир, состоящий из нескольких сезонов (зимний, весенний, летний и осенний), в каждом из которых разыгрывается 3,5 млн тенге: предыдущий розыгрыш КРК по киберспорту завершился в ноябре 2022 года в Астане.

В прошедшем турнире были представлены те же четыре дисциплины, что и осенью. Counter-Strike: Global Offensive, FIFA 23, Clash Royal и PUBG Mobile (впервые появилась в программе этого турнира в прошлом году).

"Этот турнир является особенным. Он дарит возможность каждому игроку из любого региона нашей родины проявить себя и стать чемпионом страны. За время существования этого турнира очень много киберспортсменов смогли раскрыть свой талант и показать соревновательный дух," — говорит президент Федерации киберспорта Казахстана Куанышбек Есекеев.

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Победителями соревнований стали:

FIFA 23 - Нурбакыт justNurba Миргали;

- Нурбакыт justNurba Миргали; Clash Royale - Айбол Jetoff Жандәулет;

- Айбол Jetoff Жандәулет; CS:GO - AVANGAR 1XBET;

- AVANGAR 1XBET; PUBG Mobile - TITAN Gaming

Развитием команды AVANGAR с недавних пор занимается легендарный казахстанский киберспортсмен Даурен Adren Кыстаубаев.

"За последний год команда прошла большой путь. Сегодня мы продолжаем формирование нашего состава. Мы решили бросить вызов себе, и начать наш новый киберспортивный сезон у себя на родине — в Казахстане.

Кубок РК — проверка, которую мы прошли. Мы уверены, что в ближайшее время наша команда будет готова показать свой уровень на международной арене", — рассказал Кыстаубаев.

Киберспортсмены. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

По словам Куанышбека Есекеева, киберспорт является быстрорастущей индустрией, которая имеет большой потенциал для развития в разных регионах мира.

“Проведение турниров внутри страны может привлечь больше внимания к киберспорту. А значит, участников, зрителей и спонсоров тоже станет больше. Кроме того, турниры внутри страны могут помочь нам воспитать локальных киберспортивных звезд.

Успешные участники турниров могут получить большую известность и стать примером для других игроков,” — заявил Есекеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011142-luchshih-kibersportsmenov-opredelili-v-kazahstane/