Метели, гололед и мороз до 25 градусов: в 14 регионах объявлено штормовое предупреждение
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В воскресенье, 25 февраля, сразу в 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В северных регионах страны ожидаются метели и туман, а на юге - осадки, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, завтра днем на юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Жителей Актау также предупреждают о сильном ветре скоростью до 15-20 м/с и с порывами до 25 м/с.
На юге, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, а на севере области - туман и сильный ветер. В Караганде ночью и утром также ожидается туман.
На юге Павлодарской области синоптики прогнозируют низовую метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.
Из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышения температурного фона с 25 по 27 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской и Алматинской областях объявлено штормовое предупреждение. Здесь ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено и в Алматы - ранее спасатели обратились к горожанам из-за возможного схода лавин и сильных осадков.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, в южных районах - туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.
На севере, востоке Северо-Казахстанской области также прогнозируют низовую метель и ветер со скоростью 15-20 м/с.
На юге Костанайской области ожидается туман, а в Актюбинской области - сильный ветер с порывами до 18 м/с.
Жителей Абайской области предупреждают о снегопаде, низовой метели и резком похолодании до -25 градусов.
Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируют также в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, на севере, востоке, западе области ожидаются гололед и низовая метель, а на западе, севере, востоке региона - сильный ветер. Здесь, как и в Абайской области, прогнозируют похолодание днем до -13...-16 градусов, ночью - до -20...-25 градусов.
Ранее мы уже рассказывали, как избежать травм при непогоде.
Как избежать травм при гололеде
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Как вести при сильном морозе и в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.
"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.
Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010816-meteli-gololed-i-moroz-do-25-gradusov-v-14-regionah-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/