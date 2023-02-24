Метели, гололед и мороз до 25 градусов: в 14 регионах объявлено штормовое предупреждение

Дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 25 февраля, сразу в 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. В северных регионах страны ожидаются метели и туман, а на юге - осадки, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, завтра днем на юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Жителей Актау также предупреждают о сильном ветре скоростью до 15-20 м/с и с порывами до 25 м/с.

На юге, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, а на севере области - туман и сильный ветер. В Караганде ночью и утром также ожидается туман.

На юге Павлодарской области синоптики прогнозируют низовую метель и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Из-за сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышения температурного фона с 25 по 27 февраля в Туркестанской, Жамбылской, Жетысуской и Алматинской областях объявлено штормовое предупреждение. Здесь ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, возможны разливы и подтопления.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено и в Алматы - ранее спасатели обратились к горожанам из-за возможного схода лавин и сильных осадков.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, в южных районах - туман. В Кокшетау ночью и утром ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области также прогнозируют низовую метель и ветер со скоростью 15-20 м/с.

На юге Костанайской области ожидается туман, а в Актюбинской области - сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Жителей Абайской области предупреждают о снегопаде, низовой метели и резком похолодании до -25 градусов.

Сильные осадки в виде дождя и снега прогнозируют также в Восточно-Казахстанской области. Кроме того, на севере, востоке, западе области ожидаются гололед и низовая метель, а на западе, севере, востоке региона - сильный ветер. Здесь, как и в Абайской области, прогнозируют похолодание днем до -13...-16 градусов, ночью - до -20...-25 градусов.

Ранее мы уже рассказывали, как избежать травм при непогоде.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010816-meteli-gololed-i-moroz-do-25-gradusov-v-14-regionah-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/