Когда в Алматы откажутся от автобусов на дизеле, рассказал Досаев

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Жетысуского района рассказал о том, когда в городе откажутся от автобусов на дизельном топливе, передает корреспондент NUR.KZ.

По его словам, вчера президент поддержал инициативу города по вопросу так называемых "зеленых коридоров", в которые входит озеленение города вдоль рек и улиц, переход на экологические виды транспорта.

"До конца 2025 года у нас больше не будет ни одного автобуса на дизельном топливе. Также решаем вопросы с так называемой розой ветров. Сейчас мы привлекаем институты и ученых, чтобы найти оптимальное решение проблемы.

Но самое главное: если будет эффективный экологический транспорт и в отопительный сезон мы уйдем от угля и других видов твердого топлива, ситуацию в городе, я думаю, мы улучшим в ближайшие три года", – заключил Досаев.

Напомним, ранее он рассказывал, почему цементный завод в Жетысуском районе не закрыли после решения суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010767-kogda-v-almaty-otkazhutsya-ot-avtobusov-na-dizele-rasskazal-dosaev/