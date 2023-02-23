Уголовную ответственность предложили ввести для застройщиков в Казахстане

Строительство. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат сената Бекбол Орынбасаров на пленарном заседании палаты заявил, что в Алматы и Астане казахстанцы вынуждено поселяются в недостроенных домах. В таких случаях сенатор предлагает наряду со штрафами предусмотреть для застройщиков уголовную ответственность, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Орынбасаров, акиматами выявлены факты вселения населения Актау по 10 жилым комплексам, где строительные работы не завершены полностью и акт приема объекта в эксплуатацию отсутствует.

По его словам, подобные ситуации есть в Алматы и Астане.

"В этом случае субъектам предпринимательства предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП (Кодекс РК об административных правонарушениях – прим. ред.). Однако некоторые хозяйствующие субъекты игнорируют штрафы, налагаемые компетентными органами. В итоге граждане, поселившиеся в недостроенных домах, обращаются в акиматы и требуют подключения инженерных сетей – воды, электричества и канализации.

В случае невыполнения они выходят на митинги, и здесь порождаются социальные конфликты. Скажите свою позицию по привлечению субъектов предпринимательства к уголовной ответственности, наравне с административной ответственностью", – задался вопросом депутат.

В ответ вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Алмас Идрисов признал, что такая практика существует и недостатки имеют место быть.

"У нас предусмотрена административная ответственность – статья 323 КоАП. По данной статье было выявлено 228 фактов нарушения за прошлый год, по ним привлечены к мере ответственности. Однако данная мера является недостаточной, поэтому полностью согласны с вами в части того, что необходимо будет ужесточать контроль и ответственность.

В данном случае мы будем прорабатывать вопрос по ужесточению и увеличению штрафных санкций. В части "предусмотреть уголовную ответственность" – вопрос требует дополнительной проработки совместно с заинтересованными госорганами", – отметил он.

Добавим, что, согласно статье 323 КОАП, эксплуатация (проживание, оказание услуг, производство продукции с целью получения доходов) законченных строительством, но не введенных в установленном порядке в эксплуатацию объектов, комплексов или их отдельных частей, за исключением требований, установленных техническими регламентами, влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (34 500 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 МРП (103 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 МРП (172 500 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010529-ugolovnuyu-otvetstvennost-predlozhili-vvesti-dlya-zastroyschikov-v-kazahstane/