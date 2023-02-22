Гололед и осадки: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На большей части Казахстана завтра, 23 февраля, синоптики объявили штормовое предупреждение - в регионах ожидаются осадки и гололед, об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра, 23 февраля, в Астане синоптики прогнозируют низовую метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы возможны до 15-20 м/с. В столице объявлено штормовое предупреждение.

Также завтра в Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях ожидаются низовая метель и гололед, а также сильный ветер, местами порывы до 15-20 м/с.

В Атырауской и Актюбинской областях местами возможна низовая метель. Ветер местами возможен до 15-20 м/с.

23 февраля на севере, востоке, западе Акмолинской области прогнозируется низовая метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке, западе области порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау завтра на дорогах ожидается гололедица.

В Павлодарской области синоптики предупреждают о метели и сильном ветре, на юге области сильный ветер, временами до 23 м/с.

В Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке области - низовая метель. На юге области прогнозируют гололед, туман и сильный ветер.

На большей части Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют ночью снег, днем - осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, 23 февраля ночью в горных и предгорных районах, днем на севере Туркестанской области и Шымкенте ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы до 25 м/с.

Напомним, сегодня синоптики предупредили казахстанцев о надвигающихся морозах: в ближайшие дни - 23-25 февраля - в республике прогнозируют резкое похолодание и осадки.

Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.

Что делать при гололеде:

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом.

Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре:

находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010468-gololed-i-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/