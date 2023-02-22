Гололед и осадки: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
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На большей части Казахстана завтра, 23 февраля, синоптики объявили штормовое предупреждение - в регионах ожидаются осадки и гололед, об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Завтра, 23 февраля, в Астане синоптики прогнозируют низовую метель и гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы возможны до 15-20 м/с. В столице объявлено штормовое предупреждение.
Также завтра в Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской областях ожидаются низовая метель и гололед, а также сильный ветер, местами порывы до 15-20 м/с.
В Атырауской и Актюбинской областях местами возможна низовая метель. Ветер местами возможен до 15-20 м/с.
23 февраля на севере, востоке, западе Акмолинской области прогнозируется низовая метель, гололед, туман. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке, западе области порывы до 15-20 м/с. В Кокшетау завтра на дорогах ожидается гололедица.
В Павлодарской области синоптики предупреждают о метели и сильном ветре, на юге области сильный ветер, временами до 23 м/с.
В Костанайской области ожидается снег. На севере, востоке области - низовая метель. На юге области прогнозируют гололед, туман и сильный ветер.
На большей части Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют ночью снег, днем - осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается гололед. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель и сильный ветер.
По прогнозам синоптиков, 23 февраля ночью в горных и предгорных районах, днем на севере Туркестанской области и Шымкенте ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах порывы до 25 м/с.
Напомним, сегодня синоптики предупредили казахстанцев о надвигающихся морозах: в ближайшие дни - 23-25 февраля - в республике прогнозируют резкое похолодание и осадки.
Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы.
Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре:
находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010468-gololed-i-osadki-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana/