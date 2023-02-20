"Январские флешбэки": звуки выстрелов, крики и дым напугали алматинцев ночью (видео)

Ночь. Иллюстративное фото: Tino Lehmann / EyeEm / Getty Images

Жителей Алмалинского района Алматы напугали крики и взрывы, которые они услышали минувшей ночью. Полицейские в своем новостном Telegram-канале прокомментировали произошедшее.

Ранее в Telegram-канале Qumash появился видеоролик, снятый очевидцами в одном из районов южной столицы минувшей ночью.

Автор поста пишет, что сначала отключился свет, а после под окнами стали слышны крики, взрывы, будто кто-то стреляет, а позже запахло дымом. Все это напугало местных жителей.

"Ночью у нескольких наших читателей случились январские флешбеки. У них (в Алмалинском районе Алматы) отключился свет, а под окнами стало дымно и шумно: кричали "Аллаху акбар" и как будто стреляли", - говорится в подписи к публикации.

Полицейские выяснили, что сигнал о нарушении тишины поступил около полуночи.

Стражами порядка было установлено, что в период отключения электроэнергии студенты одного из вузов, проживающие в студенческом общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды, кричать, свистеть, тем самым нарушили покой жителей близлежащих домов.

В результате к административной ответственности был привлечен комендант данного общежития за нарушение тишины.

Со студентами же провели профилактическую беседу.

Отметим, что согласно статье 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22:00 до 09:00, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 09:00 в будни, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (17 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20 МРП (69 тыс. тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010063-yanvarskie-fleshbeki-zvuki-vystrelov-kriki-i-dym-napugali-almatintsev-nochyu-video/