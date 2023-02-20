Старинные монеты. Фото: ДГД Алматы

Старинные монеты времен Монгольской империи пытались вывезти из Казахстана в США. Вывоз предотвратили сотрудники таможни в Алматы. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в ДГД города.

Как рассказали в ведомстве, монеты планировали отправить по почте в США. Сотрудники таможенного поста "Жетысу" ДГД по городу Алматы обнаружили монеты в стенках упаковочного пакета для документов, просканировав посылки рентген-установкой.

Старинные монеты. Фото: ДГД Алматы

"Задержанные монеты, предположительно, были изготовлены в период с V по XIII века методом чеканки на территории Средней Азии. Они имеют историческую ценность", - отметили в ДГД.

Со слов заместителя руководителя департамента Даурена Мустафина, обнаруженные предметы, предположительно, относятся к категории культурных и исторических ценностей, вывоз которых из страны, в соответствии с законодательством РК, подлежит обязательному декларированию и возможен только при наличии разрешения уполномоченного органа.

Старинные монеты. Фото: ДГД Алматы

"В настоящее время по выявленном факту изъятые предметы и материалы переданы экспертам, после заключения которых в отношении лица, предпринявшего попытку вывоза монет будет принято соответствующее процессуальное решение.

Следует отметить, что в последнее время для контрабандного ввоза запрещенных товаров все чаще используются канал почтовых отправлений", - рассказали в ведомстве.

Старинные монеты. Фото: ДГД Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010058-starinnye-monety-vremen-mongolskoy-imperii-pytalis-vyvezti-iz-kazahstana-v-ssha/