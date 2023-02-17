Казахстанца оштрафовали за маты в прямом эфире

Мужчина. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя села Новоямышево Павлодарской области оштрафовали за употребление бранной лексики в прямом эфире в TikToк. Молодого человека выявили в ходе мониторинга, передает Telegram-канал "Новости МВД РК".

В ходе мониторинга TikToк полицейские выявили факт выхода в прямой эфир жителем села Новоямышево, который в своей речи использовал нецензурные выражения.

"За совершение мелкого хулиганства в отношении 24-летнего нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.434 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде, сельчанин оштрафован на 10 МРП (34 500 тенге)", - рассказал начальник ОП Павлодарского района Дулат Токенов.

Отмечается, что с начала года полицейскими региона пресечено порядка 140 фактов мелкого хулиганства.

В соответствии с ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

При этом в текущем году в Казахстане увеличили штрафы за мат в общественных местах.

Как рассказали в МВД, например, если в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей либо людей старшего поколения, то это влечет штраф или арест до 10 суток.

С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток.

При этом по каждому случаю стражи порядка будут собирать доказательства - заявления граждан, показания свидетелей, видео или аудиофиксация самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку и наличие вины будет определять суд.

За мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. Причем к административной ответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009810-kazahstantsa-oshtrafovali-za-maty-v-pryamom-efire/