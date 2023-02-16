Попал в реанимацию: бездомная собака покусала 8-летнего мальчика в Атырау

Злая собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Восьмилетний ребенок подвергся нападению бездомной собаки в Атырау - мальчик получил травмы и был госпитализирован в больницу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

По данным ведомства, инцидент произошел 15 февраля вечером. Примерно в 19:00 в травмпункт был доставлен мальчик 2015 года рождения со рваными ранами на голове и ногах.

Очевидцы сообщили, что на пострадавшего ребенка напала собака.

"Ребенок находился в состоянии травматического шока, он сразу был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления здравоохранения области, компетентные органы проводят проверку по данному факту.

В пресс-службе ДП области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что собака была бездомной, никакие меры не принимались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009693-popal-v-reanimatsiyu-bezdomnaya-sobaka-pokusala-8-letnego-malchika-v-atyrau/