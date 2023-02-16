Опрос NUR.KZ: когда нужно создавать семью, рожать детей и расставаться с родителями?

Пара. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общество частенько "навязывает" свои устои о том, когда правильно и нужно выходить замуж, рожать детей, строить карьеру, сепарироваться от родителей. Тем не менее каждый человек строит жизнь по-своему, ставя свои приоритеты.

Кто-то создает собственную семью достаточно рано, вместе добиваясь материального достатка. Иные считают, что изначально нужно подготовить базу для семьи и детей и только потом связывать себя узами брака.

Кто-то, женившись, живет ради себя, не задумываясь о потомстве, а кто-то, напротив, смыслом своей жизни считает своих малышей.

Мы решили узнать у наших читателей: что вы думаете по поводу каждого жизненного этапа, каково наиболее подходящее время для каждого из них?

Во сколько лет нужно съезжать от родителей?

Где лучше жить, съехав от родителей?

В каком возрасте нужно жениться/выходить замуж?

Какой возраст вы считаете оптимальным для рождения детей?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009636-opros-nurkz-kogda-nuzhno-sozdavat-semyu-rozhat-detey-i-rasstavatsya-s-roditelyami/