Опрос NUR.KZ: когда нужно создавать семью, рожать детей и расставаться с родителями?
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Общество частенько "навязывает" свои устои о том, когда правильно и нужно выходить замуж, рожать детей, строить карьеру, сепарироваться от родителей. Тем не менее каждый человек строит жизнь по-своему, ставя свои приоритеты.
Кто-то создает собственную семью достаточно рано, вместе добиваясь материального достатка. Иные считают, что изначально нужно подготовить базу для семьи и детей и только потом связывать себя узами брака.
Кто-то, женившись, живет ради себя, не задумываясь о потомстве, а кто-то, напротив, смыслом своей жизни считает своих малышей.
Мы решили узнать у наших читателей: что вы думаете по поводу каждого жизненного этапа, каково наиболее подходящее время для каждого из них?
Во сколько лет нужно съезжать от родителей?
Где лучше жить, съехав от родителей?
В каком возрасте нужно жениться/выходить замуж?
Какой возраст вы считаете оптимальным для рождения детей?
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009636-opros-nurkz-kogda-nuzhno-sozdavat-semyu-rozhat-detey-i-rasstavatsya-s-roditelyami/