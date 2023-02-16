Казахстанцы пугают друг друга фейком о смещении ядра Земли

Снимок Земли с Луны, сделанный экипажем "Аполлон-8": Bettmann / Contributor / Getty Images

В Казнете распространился новый фейк, согласно которому ядро Земли внезапно сместилось к северу, планета стала вращаться быстрее и увеличилась в области экватора. Все это не соответствует действительности.

Видеоролик, в котором говорится о смещении ядра Земли, появился в соцсетях. Фактчекеры портала Stopfake подробно разобрали все моменты, которые затронуты в видео, и объяснили, почему этой информации нельзя доверять.

Ядро Земли сместилось к северу

Ядро нашей планеты состоит из двух слоев: внешнего и внутреннего. Внутренний – это твердый шар из сплава никеля и железа радиусом приблизительно 1221 км. Температура внутреннего ядра примерно равна 5200 градусам Цельсия. Несмотря на это, металлы, из которых оно состоит, не плавятся из-за колоссального давления в 3,6 млн атмосфер.

Внешний слой ядра тоже состоит из никеля и железа, однако давление, оказываемое на них, существенно меньше, из-за чего металлы находятся в жидком состоянии.

Именно вращение земного ядра создает магнитное поле Земли. Точные механизмы формирования и функционирования этого поля пока полностью не изучены.

23 января 2023 года несколько научных журналов, в том числе журнал Nature, опубликовали новость о том, что данные ученых позволяют предположить, что ядро Земли прекратило вращение. Однако, как говорят сами ученые, на сегодня невозможно сделать однозначных выводов.

"Для того чтобы с уверенностью рассуждать о вращении земного ядра, его скорости или остановках, необходимо больше данных, которые можно собрать лишь методом длительных наблюдений.

О том, что ядро Земли сместилось к северу, в научной литературе ничего не сказано. Если бы столь масштабное событие было реальным, то ученые обязательно сообщили бы о нем", – отмечают эксперты.

Планета стала вращаться быстрее

Это утверждение, по словам фактчекеров, совершенно антинаучно. Земля делает полный оборот вокруг своей оси приблизительно за 24 часа, то есть за сутки. Если бы планета стала вращаться быстрее, то количество времени в сутках сократилось бы, и люди бы обратили на это внимание.

"Более того, ускорение вращения Земли вызвало бы серьезные природные катаклизмы. Так, в районе экватора бушевали бы сильнейшие цунами, вулканическая активность существенно возросла, а все без исключения континенты сотрясали бы мощнейшие землетрясения", – говорится в материале.

Земля увеличилась в области экватора

На самом деле это утверждение отчасти верно. Наблюдения ученых действительно показывают, что объем Земли у экватора растет. Об этом сообщалось в СМИ еще в 2002 году. Тогда ученые говорили, что Земля стала шире у экватора приблизительно на миллиметр за 20 лет.

"Ни о каком резком и серьезном увеличении нашей планеты речи не идет. То есть, даже если в целом новость и звучит правдиво, в распространяемом ролике она подана в крайне искаженном виде.

Итак, если суммировать все вышесказанное, то можно сделать вывод о том, что распространяемому сообщению верить не нужно", – заключили специалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009634-kazahstantsy-pugayut-drug-druga-feykom-o-smeschenii-yadra-zemli/