На требование убирать в домах чиновников пожаловались нянечки детсада в Туркестане

Детский сад. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотрудники одного из детских садов в Туркестане пожаловались на заведующую. Они заявили, что начальница заставляет их заниматься уборкой в домах чиновников, передает сайт телеканала КТК.

Работники признались в том, что с приходом новой заведующей стало невыносимо ходить на работу. Нянечки и воспитатели жалуются на то, что новая начальница повесила на их плечи все финансовые затраты на оформление и декор стен, вынуждает накрывать за свой счет столы для проверяющих.

Однако последней каплей, как сообщили корреспонденты, стало требование отдать перечисленные им деньги.

"Зарплата тогда была 121 тысяча тенге. Девятерым вдруг пришел аванс по 150 тысяч. У пятерых из них она забрала эти деньги наличными, еще четверо перевели ей на счет. Мы когда узнали, пошли к ней спросить, что это вообще было. Она до сих пор никак не объяснила. Мы все покупаем, грубо говоря, вплоть до капроновых колготок! То фрукты ей нужны, то орехи. Если у нее дома какое-то мероприятие, то одна ей рыбу жарит, другая – фрукты несет", – рассказала методист Ляззат Ералиева.

По словам сотрудников учреждения, в какой-то момент их стали использовать словно рабов: мужчин заставляли выполнять черную работу, а женщин – убирать в домах чиновников.

"Сначала это был дом начальника из налоговой. Потом убирали дом сотрудника трудовой инспекции. Нам сказали постирать белье, вымыть туалет, протереть кухню. Мне лично по видео звонит и говорит: "Покажи, что делают девушки", и я показывала, как Зухра апай моет туалет, Айнур, девушка есть – она ванну мыла. Вот прямо отчет мы сдавали. Еще говорит: "Хорошо чистите!" Мы даже хлорку, порошки и тряпки свои приносили", – пожаловалась воспитатель Асылзат Танатарова.

Также работницы детсада утверждают, что часть продуктов, предназначенных для детей, отправлялась на кухню заведующей.

"Вот, например, мясо должны были привезти, 116 килограммов, а 30 из них, поставщик говорит, сказали отвезти домой к заведующей. Положено, чтобы я на каждого ребенка по 100 граммов рассчитывала, а у меня 30 килограммов не хватает. Приходится экономить – и по 50-60 граммов рассчитывать", – заявила повар Ардак Жумашева.

По информации телеканала, конфликт между начальницей и ее подчиненными длится уже год.

В свою очередь заведующая утверждает, что все обвинения работников детсада – клевета. По мнению женщины, травлю против нее устроил отдел образования.

"Может быть, такую задачу перед этими людьми поставили сверху, со стороны отдела образования. Не могу сказать, что у нас с отделом натянутые отношения. Но, когда мой коллектив устроил против меня митинг, среди них ходила главный специалист отдела образования", – заявила заведующая Гульбану Узак.

В отделе образования версию личных мотивов отрицают. Там объяснили: если поступает массовая жалоба от коллектива, обязаны на нее реагировать.

Как оказалось, заведующую уже дважды увольняли, но ей дважды удавалось восстановиться: один раз с помощью трудовой инспекции, во второй – через суд.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009434-na-trebovanie-ubiratsya-v-domah-chinovnikov-pozhalovalis-nyanechki-detsada-v-turkestane/