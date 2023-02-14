Казахстанке выписали штраф за превышение скорости машины на эвакуаторе

Машина на эвакуаторе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Сети появилась информация, что владелице машины из Костаная выписали штраф за превышение скорости в то время, пока автомобиль перевозили на эвакуаторе из одного места в другое. Комментарий по ситуации опубликован в Telegram-канале "Новости МВД РК".

В ДП Костанайской области отметили, что данный факт был зафиксирован системой видеоконтроля за дорожным движением "Автоураган" на территории Акмолинской области.

В ДП Акмолинской области пояснили, что в автоматическом режиме было сформировано предписание о необходимости уплаты штрафа, которое было направлено автовладельцу.

Однако при проверке данных штраф был отменен за отсутствием состава административного правонарушения. В указанном случае деньги не выплачивали.

Также в ДП Акмолинской области отметили, что инспекторами административной практики на постоянной основе проводится проверка правильности работы программного обеспечения на предмет выявления неправомерного наложения административных взысканий.

В случае подобных фактов административное производство прекращается в связи с отсутствием состава правонарушения.

Добавим, что в соответствии со ст.741 КоАП РК производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;

2) отсутствие состава административного правонарушения;

3) отмена закона или отдельных его положений, устанавливающих административную ответственность;

4) если закон или отдельные его положения, устанавливающие административную ответственность, или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению в данном деле об административном правонарушении, от которого зависит квалификация деяния как административного правонарушения, признаны Конституционным судом РК неконституционными;

5) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности;

6) наличие по тому же факту в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности, постановления судьи, органа (должностного лица) о наложении административного взыскания либо неотмененного постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а также наличие по тому же факту постановления о признании лица подозреваемым;

7) смерть физического лица, ликвидация юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу;

8) в случае возникновения технических ошибок в программном обеспечении, подтвержденных уполномоченным органом;

8-1) в случае возникновения ошибок в работе информационной системы по декларированию в электронной форме, подтвержденных уполномоченным органом в сфере таможенного дела, которые привели к неисполнению в установленные законодательством РК сроки и порядке обязанностей по совершению таможенных операций, связанных с таможенным декларированием в электронной форме;

9) иные случаи, предусмотренные налоговым, таможенным законодательством Республики Казахстан;

10) наличие документа, подтверждающего уплату административного штрафа;

11) лицо, привлекаемое к административной ответственности, признано в установленном законом порядке потерпевшим по уголовному делу о преступлении, связанном с торговлей людьми;

12) в связи с примирением сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009308-kazahstanke-vypisali-shtraf-za-prevyshenie-skorosti-mashiny-na-evakuatore/