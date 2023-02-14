Опрос NUR.KZ: отмечаете ли вы День всех влюбленных?

День Святого Валентина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Споры о том, является ли праздником День Святого Валентина или, как его еще называют, День всех влюбленных, не утихают по сей день. Кто-то считает, его можно и нужно отмечать, кто-то – противится уже сложившейся традиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Несмотря на споры, на улицах городов Казахстана еще можно увидеть молодых людей, несущих огромных плюшевых медведей и букеты цветов своим девушкам, а в кафе и ресторанах тут и там располагаются парочки, отмечающие праздник.

Для кого-то этот день - возможность заработать. Например, казахстанские парни решили предлагать свои услуги одиноким девушкам. Среди предложений - подарить цветы, сыграть роль спутника перед друзьями или даже родителями, а также сводить в кино или ресторан.

Мы решили узнать у наших читателей, отмечаете ли вы День всех влюбленных?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009289-opros-nurkz-otmechaete-li-vy-den-vseh-vlyublennyh/