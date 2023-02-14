Семья из Туркестанской области задолжала 20 млн тенге за лечение 7-месячной дочери в Турции

Марьям с мамой. Фото: из личного архива

Марьям из Туркестанской области появилась на свет 22 июня прошлого года. Она - долгожданный ребенок, ведь родители ждали ее рождения целых 9 лет. Однако счастье омрачилось проблемами: после выписки из роддома почти сразу девочку и ее маму положили в инфекционную больницу из-за желтизны, передает корреспондент NUR.KZ.

В больнице Марьям пробыла две недели, затем - 20 дней дома, а потом - снова "инфекционка". Родители повезли дочь в Ташкент, где доктора поставили диагноз "Атрезия желчных протоков. Вторичный билиарный цирроз печени".

"Оттуда мы поехали в Алматы, там подтвердили диагноз. Предложили нам через фонд в срочном порядке поехать в Турцию на операцию, донором должен был стать папа. Фонд обещал собрать деньги и оплатить, и клиника нас приняла.

14 декабря 2022 года мы были в клинике, но операцию отложили, Марьям заболела. Началось лечение и восстанавливающие процедуры. 7 января 2023 года нам сделали операцию. Сейчас нам предстоит долгая реабилитация.

Но, к большому сожалению, есть еще и долг перед клиникой, фонд не смог собрать нужную сумму - 30 000 000 тенге, сбор практически остановился. Собрано только 10 181 000 тенге. Долг перед клиникой составляет 19 819 000 тенге", – рассказывает мама Марьям, Диена Ниязкулова.

Она просит помощи в оплате операции и продолжения лечения.

"Мы верим, что наша Марьям будет жить полноценной жизнью", – заключила мама.

Реквизиты:

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Карта прикреплена к номеру: +7 705 371 11 19, Отабек Н. (отец)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009275-semya-iz-turkestanskoy-oblasti-zadolzhala-20-mln-tenge-za-lechenie-7-mesyachnoy-docheri-v-turtsii/