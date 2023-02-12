Землетрясение произошло на территории Казахстана

Сейсмограф. Иллюстративное фото: adventtr / Getty Images

В Казахстане сегодня утром произошло землетрясение - эпицентр находился в 300 км от южной столицы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Эпицентр землетрясения расположен в 303 км на восток от Алматы на территории Казахстана. Он залегал на глубине 15 км.

Энергетический класс землетрясения 8.4. Магнитуда MPV 3.8.

Правила поведения при землетрясении

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при первых подземных толчках необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели.

Не пользуйтесь лифтом. Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Важно помнить, что во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Напомним, в пятницу землетрясение магнитудой 4,2 произошло близ границы Казахстана с Россией. А 6 февраля в двух городах на юге Казахстана произошло землетрясение ощутимостью 2-3 балла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009049-zemletryasenie-proizoshlo-na-territorii-kazahstana/