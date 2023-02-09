"Все, что ни трону, – в чьей-то собственности": Досаев высказался о сквере в Алматы

Сквер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района ответил на вопрос по поводу заброшенного сквера, сообщив, что все в городе находится "в чьей-то собственности", передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи с населением одна из жительниц Бостандыкского района рассказала о заброшенном сквере на пересечении улиц Утегенова и Казыбек Тауасарулы, где "нет ничего, кроме Вечного огня". Женщина попросила акима обустроить сквер.

На вопрос ответил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов. Он сообщил, что этот сквер находится в частной собственности, однако в данный момент акимат города и Управление земельных отношений работают над возвращением сквера в государственную собственность.

Досаев отметил, что готов обустроить сквер.

Вот видите: все, что я ни трону, – в чьей-то собственности в этом городе. Сквер, по идее, должен оставаться в госсобственности, но каким-то образом у кого-то что-то (куплено – прим. ред.). Мы с удовольствием вернем сквер и обустроим его", – подметил аким города.

Ранее на той же встрече с населением Досаев рассказывал, когда в Алматы появится первая многоярусная парковка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008712-vse-chto-ni-tronu-v-chey-to-sobstvennosti-dosaev-vyskazalsya-o-skvere-v-almaty/