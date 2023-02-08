Два автобуса в Алматы временно изменят маршруты из-за съемок фильма

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Маршруты двух городских автобусов в Алматы будут временно изменены 9 февраля в связи со съемками художественного фильма, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение акимата города.

9 февраля с 06:00 до 21:00 в связи с проведением съемок фильма будут временно изменены схемы маршрутов №22 и №80.

Маршруты изменятся следующим образом:

№80 в северном направлении: улица Манаса – улица Шевченко – улица Ауэзова – улица Гоголя – улица Байзакова и далее по схеме. В обратном направлении – по улице Байзакова – улице Гоголя – улице Ауэзова – улице Толе би – улице Байзакова и далее по схеме.

№22 в южном направлении: улица Ауэзова – улица Гоголя и далее по схеме, а в обратном направлении – улица Гоголя – улица Ауэзова и далее по схеме.

Постоянная схема маршрута №80. Фото: alatransit.kz

Постоянная схема маршрута №22. Фото: alatransit.kz

Транспортный холдинг города Алматы сообщил, что завершаются съемки художественного фильма. Компания, отвечающая за его производство, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства.

Ранее из-за съемок художественного фильма в Алматы в середине января перекрыли улицы. Также из-за этого в начале февраля изменили маршрут нескольких автобусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008610-marshruty-dvuh-avtobusov-v-almaty-izmenyat-na-odin-den-iz-za-semok-filma/