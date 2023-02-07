Представляются сотрудниками акимата: алматинцев предупредили о мошенниках

Звонок. Иллюстративное фото: Михаил Руденко / Getty Images

В Алматы участились случаи телефонных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата города или управления жилья касательно жилья, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Неизвестные, как отметили в ведомстве, звонят по вопросу предоставления квартир из государственного жилищного фонда после досрочного погашения задолженностей по обязательствам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями по просроченным кредитам и займам.

Акимат Алматы предупреждает жителей города, если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата, то управление развития коммунальной инфраструктуры предоставляет арендное жилье очередникам согласно статье 74 закона РК "О жилищных отношениях" исключительно в порядке очередности.

Подчеркивается, что кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда.

"В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата города Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего", - рекомендовали в акимате Алматы.

Подчеркивается, что специалистами управления осуществляется обзвон граждан только в исключительных случаях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008430-predstavlyayutsya-sotrudnikami-akimata-almatintsev-predupredili-o-moshennikah/