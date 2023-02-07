Всплывшие у казахстанцев ошибки на сайте по льготному автокредиту объяснили в ФРП

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Зампред правления Фонда развития промышленности (ФРП) Ринат Гаппаров в кулуарах кабмина прокомментировал негодование казахстанцев по поводу ошибок при подаче заявок на льготные автокредиты, передает корреспондент NUR.KZ.

Ринат Гаппаров отметил: о том, что будет всего 761 место, предупредили еще за пять дней до старта пилотной платформы. Связано это, по его словам, с тем, что накоплено было всего 7,6 млрд тенге при максимальной сумме кредита в 10 млн тенге.

"Мы предупреждали казахстанцев, что не сможем всем выделить деньги для автокредитования. Это нереально. 761 человек зарегистрировался, поэтому после регистрации 761 человека кнопка стала неактивной и, соответственно, у всех людей, которые не успели подать заявку, у них ошибки и выходили", – отметил он.

В целом, по его словам, проводились три нагрузочных тестирования.

"Заключительное тестирование перед запуском платформы все выдержало, и вчерашний запуск показал, что наша платформа держит… Мы рассчитывали, что всего за период рассмотрения примерно до миллиона должны зайти, одномоментно. И (платформа – прим. ред.) выдерживала, расширили канал связи, расширили количество серверов, и вчерашний запуск показал, что наша платформа выдержала, то есть сайт не падал, не упал, и 761 человек зарегистрировался. То есть основная задача, которую мы ставили перед платформой, была выполнена", – заявил Гаппаров.

Он также прокомментировал вопрос о том, насколько вероятно то, что хакеры взломали платформу и вбили данные заранее.

"Мы также в онлайн-режиме следили, в 10:00 запустили, и мы видели по счетчику, как уменьшалось количество мест в пуле, то есть заранее сюда никто не вносил: у нас стоят антиботы, тройная защиты от ботов. Первая (степень защиты – прим. ред.) – сложить цифры и пройти дальше, вторая защита – это ЭЦП, и третья защита – когда идет атака ботов, выдерживает", – резюмировал спикер.

Напомним, 6 февраля в Казахстане заработал сайт Autonesie.kz, предназначенный для приема заявок на льготное автокредитование.

Но почти сразу после запуска в соцсетях казахстанцы начали жаловаться, что не могут подать заявки: платформа стала выдавать ошибки. Как оказалось, лимит на заявки был исчерпан за первые 18 секунд работы сайта. В Банке развития Казахстана рассказали, что за первую минуту работы платформы сайт посетило 125 тысяч человек. Следующий прием заявок будет доступен казахстанцам в марте, и далее – на ежемесячной основе.

Также в Фонде развития промышленности напомнили, что свое льготное место успевшие подать заявку не могут кому-либо продать или уступить.

В фонде также прокомментировали скрин казахстанца, на котором время подачи на льготный автокредит указано как 07:00 – при этом старт приема заявок начался в 10:00.

Добавим, что программа льготного автокредитования действует в Казахстане с мая 2022 года. По ней казахстанцы могут взять кредит под 4% на покупку автомобиля отечественной сборки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008353-vsplyvshie-u-kazahstantsev-oshibki-na-sayte-po-lgotnomu-avtokreditu-obyasnili-v-frp/