О возможных подтоплениях предупредили жителей четырех регионов Казахстана

Подтопления. Иллюстративное фото: МЧС РК

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к жителям Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей в связи с возможными подтоплениями. Обращение опубликовано в официальном Telegram-канале МЧС РК.

Ссылаясь на прогноз погоды от РГП "Казгидромет", спасатели сообщают, что в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в данных регионах возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Гражданам напомнили о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищении арыков от мусора и льда.

Накануне мы сообщали, что подразделения МЧС Алматинской и Жамбылской областей и службы акиматов предотвратили подтопления нескольких населенных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008113-zhiteley-chetyreh-regionov-mchs-predupredilo-o-vozmozhnyh-podtopleniyah/