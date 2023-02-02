Сократить срок получения декретных выплат с 15 дней до 1 часа в Казахстане пообещал Мусин

Беременная женщина. Иллюстративное фото: Pexels / Amina Filkins

На Digital Forum в Алматы министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пообещал, что беременные женщины смогут оформлять и получать декретные в течение 1 часа, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы идем от того, чтобы бумажки цифровизировать, к тому, чтобы цифровизация проникала во все наши жизненные ситуации.

Например, на получение дородовых пособий уходит 15 дней, мы в этом году с 15 дней это сократим до 1 часа, чтобы молодые семьи не думали, как ходить по ЦОНам и стоять в очередях", – заявил министр.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Также он заявил, что с мая eGov.kz начнет не только поздравлять с днем рождения владельца кабинета и днем рождения его ребенка, но и напоминать о годовщине свадьбы.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Напомним, что ранее министр Мусин предложил увеличить долю цифровых услуг "за 5 минут" до 90%.

Еще ранее Мусин предложил отменить требование любых справок в стране.

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Также в Казахстане заменили электронную цифровую подпись, которую необходимо было носить с собой на флешке, на QR-код.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007729-sokratit-srok-polucheniya-dekretnyh-vyplat-s-15-dney-do-1-chasa-v-kazahstane-poobeschal-musin/