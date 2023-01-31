Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в нескольких областях Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Туман и сильный ветер ожидаются в двух областях Казахстана 1 февраля - синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. В Кокшетау ночью и утром – туман.

На востоке Актюбинской области пообещали туман. Ветер восточный, юго-восточный, в Мугалжарском районе порывы 18 м/с.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что 1-2 февраля северная половина республики будет по-прежнему находиться под влиянием поля высокого атмосферного давления. В связи с этим, как пояснили специалисты, в северных регионах сохранится морозная погода, преимущественно без осадков. Погоду южной половины страны будет определять Южный циклон - ожидаются осадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007536-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana/