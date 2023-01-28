"Угроза резко возрастает": правительственная комиссия по подготовке к паводкам создана в Казахстане

Паводки в Карагандинской области. Архивное фото: ДЧС Карагандинской области

В Казахстане создана специальная правительственная комиссия по подготовке к паводкам во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Сообщается, что вопрос принятия оперативных мер по подготовке к паводковому периоду рассмотрен на совещании в Цифровом офисе правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что по прогнозу "Казгидромета", на юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. По его словам, учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках.

В этой связи Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.

Премьер-Министр отметил, что акиматам регионов совместно с МЧС нужно принять все необходимые безотлагательные меры.

"Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром", — сказал Алихан Смаилов.

Напомним, министр по ЧС Юрий Ильин в начале недели на заседании правительства сообщил, что на сегодня 255 населенных пунктов Казахстана остаются в зоне риска подтопления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007158-ugroza-rezko-vozrastaet-pravitelstvennaya-komissiya-po-podgotovke-k-pavodkam-sozdana-v-kazahstane/