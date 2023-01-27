Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана

Густой туман. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий - ожидается туман и сильный ветер, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

28 января на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Завтра на севере, востоке Акмолинской области прогнозируют низовую метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В субботу на севере Кызылординской области ожидается туман.

28 января в районе Алакольских озер в Жетысуской области синоптики пообещали сильный ветер - порывы будут достигать 18-23 м/с.

Завтра на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

А на севере, востоке Северо-Казахстанской области завтра вероятна низовая метель. Кроме того, жителей региона предупредили об усилении ветра на севере, востоке и юге области - порывы 15-20 м/с.

28 января на севере, западе Павлодарской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007110-tuman-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-oblastey-kazahstana/