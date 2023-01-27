Одинокий казахстанец оставил на мусорном контейнере объявление о поиске спутницы жизни

Объявление. Фото: diapazon.kz

Необычное объявление обнаружили актюбинцы на мусорном контейнере во дворе дома. В нем указывалось: "Познакомлюсь с женщиной. О себе: 60 лет", а ниже был написан телефон. По номеру позвонил корреспондент "Диапазона".

Автором оригинального объявления оказался мужчина, который не назвал своего имени, но ответил, что таким способом он ищет себе спутницу жизни. Правда, живет он не в Актобе.

"Живу я в Шубаркудуке, почти в 200 км от Актобе. Я разведен давно, живу один, можно сказать, одинокий. Давал объявление о знакомстве в газетах. Бывают, что звонят, но не получалось: или я не нравлюсь ей, или она мне, в общем не в ладах с ними, вкусы не совпадают, вот и продолжаю ходить один.

В Актобе я бываю в гостях. Вот и решил оставить объявление на мусорном контейнере. Может, будет проходить женщина и увидит мое объявление", - рассказал мужчина.

Отметим, что в Казахстане при знакомствах случаются и криминальные истории. Например, с неприятностями столкнулся житель Темиртау. Мужчина рассказал полицейским, что познакомился с молодой женщиной и пригласил ее к себе в гости. Утром новая приятельница ушла, не попрощавшись, и прихватила с собой два перфоратора и наждак. Сумма ущерба составила 70 тысяч тенге. Позже стражи порядка задержали 33-летнюю подозреваемую.

Астанчанин тоже познакомился с девушкой и лишился 1,5 тыс. долларов. 32-летний мужчина пояснил правоохранителям, что ночью с друзьями он поехал в бар. Там употреблял алкоголь и пригласил в номер отеля девушку, которую только что узнал.

По его словам, новая знакомая дождалась, когда он уснет, вытащила деньги из его портмоне, а затем скрылась. Полицейские задержали 22-летнюю подозреваемую.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007077-odinokiy-kazahstanets-ostavil-na-musornom-konteynere-obyavlenie-o-poiske-sputnitsy-zhizni/