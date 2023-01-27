Не отпугнет ли иностранных туристов bed tax в Казахстане, рассказали в Минкультуры

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на выездной коллегии ведомства завил, что с начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься bed tax, передает корреспондент NUR.KZ.

Ержан Еркинбаев рассказал о мерах по развитию въездного туризма.

"С начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься bed tax. Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. Уже больше 30 городов и районов утвердили свои ставки…

Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге. Здесь нужно понимать, что у регионов появится альтернативный источник финансирования на развитие регионального туризма, проведение мероприятий, инфотуров либо строительство инфраструктуры", - сообщил он.

При этом он опроверг информацию о том, что данная мера отпугнет иностранных туристов.

"Бытует мнение, что bed tax будет отталкивать туристов, эти 3-4 доллара. Но каждый из нас путешествовал, и мы знаем, что, выбрав страну для путешествия, ты никогда не оцениваешь ее по этому требованию, установленному в стране. Большинство стран применяют практику 5-6%, есть и 15%", - заявил спикер.

По его словам, для эффективного мониторинга поступающих средств министерством финансов разработан отдельный код бюджетной классификации.

"Если раньше было переживание о том, что деньги, которые поступают от bed tax, попадут в общую массу денег акиматов, и непонятно будет, куда они потратят их, то тут Минфин определил отдельный код бюджетной классификации, и маслихаты, и общество всегда могут четко отслеживать, какое количество денег имеет акимат от туристских взносов, чтобы в следующем году их можно было тратить именно на нужды туризма", - заверил вице-министр.

Напомним, в Казахстане о туристском взносе заговорили в 2021 году. В апреле того же года парламент принял закон по вопросам туристской деятельности. Отмечалось, что с учетом мирового опыта документ предусматривал введение туристского взноса с иностранцев.

Как поясняла уже бывший министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, этот взнос будет представлять собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ноябре 2021 года правительство Казахстана утвердило правила уплаты туристского взноса для иностранцев bed tax с 1 января 2022 года. При этом в целях восстановления рынка после пандемии, в прошлом году утверждена нулевая ставка турвзноса. С текущего года, учитывая положительную динамику развития отрасли, будет применяться ставка до 5%.

Между тем в ряде городов Казахстана с 1 января текущего года решили ввести туристский взнос для иностранных граждан в размере 5% от стоимости пребывания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007050-ne-otpugnet-li-inostrannyh-turistov-bed-tax-v-kazahstane-rasskazali-v-minkultury/