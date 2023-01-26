Когда начнется вакцинация против вируса папилломы в Казахстане, ответила Гиният

Вакцинация. Иллюстративное фото: SOPA Images/Gettty Images

Глава Минздрава Ажар Гиният в кулуарах сената высказалась о вероятности внедрения вакцинации против вируса папилломы человека в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Гиният сообщила, что Минздравом на сегодня разрабатывается комплексный план по совершенствованию онкологической помощи населению на 2023-2025 годы.

"В этом плане предусмотрены внедрение вакцинации против ВПЧ и проведение иммунопрофилактики от раковых заболеваний. Мы ее запланировали, конечно, с согласия родителей.

По срокам в этом году будет обсуждение, подготовка нормативно-правовых актов и защита бюджета. Это дети, в основном, несовершеннолетние. Если мы защитим его в национальном календаре, то это будет бесплатно", - сообщил она.

Между тем, по ее словам, вакцинация женщин, которые уже ведут половую жизнь, не эффективна.

"Когда начнется вакцинация и будем проводить разъяснительную работу, будут четкие показания и противопоказания. Вакцинацию мальчиков рассмотрим в рамках выделенного бюджета", - добавила министр.

Главе ведомства задали вопрос о том, какое количество вакцин планируется приобрести.

"Будет подсчет несовершеннолетних определенного возраста. Этим будет специальный комитет санэпидемконтроля заниматься", - ответила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006941-kogda-nachnetsya-vaktsinatsiya-protiv-virusa-papillomy-v-kazahstane-otvetila-giniyat/