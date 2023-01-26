Пятерых иностранцев принудительно выдворили из Казахстана

Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Столичные полицейские выявили иностранных граждан, ранее выдворенных из страны, но так и не покинувших Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Правоохранители провели на территории столицы оперативно-профилактическое мероприятие "Выдворенцы".

В рамках ОПМ полицейские выявили 36 иностранцев, которым ранее было предписано покинуть страну, однако они этого так и не сделали. Из них девятерых иностранных граждан поместили в спецприемник, еще пятерых принудительно выдворили за пределы страны.

Оставшиеся 22 гражданина приобрели билеты для возвращения на родину.

В полиции подробнее рассказали об одном случае, когда выдворенный из Казахстана иностранец так и не покинул страну. Так, 32-летний гражданин Узбекистана еще в 2019 году решением суда был выдворен за пределы страны, но до сих пор не покинул страну и находился в Казахстане незаконно.

"В отношении незаконного мигранта за нарушение правил пребывания на территории РК судом вынесено постановление об административном аресте. Иностранец водворен в спецприемник для дальнейшего водворения из страны", - добавили в ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006906-pyateryh-inostrantsev-prinuditelno-vydvorili-iz-kazahstana/