Замначальника колонии в Алматинской области освободили от должности после видео в Сети

Колония. Кадр из видео: instagram.com/egovpress

Заместителя начальника колонии в Алматинской области освободили от должности после появления видео в социальных сетях. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В социальных сетях появилось видео с информацией о том, что якобы в одной из колоний Алматинской области организовывают незаконные свидания.

ДУИС региона по данному факту проведено служебное расследование. В ходе проверки установлено, что родственники одного из осужденных пожаловались в администрацию учреждения, обвинили сотрудников в неправомерных действиях и угрожали обращением в СМИ.

"В нарушение действующего законодательства заместитель начальника учреждения отдал распоряжение показать осужденного через решетку КПП приехавшим в колонию родственникам. В последующем данная ситуация была преподнесена представителям СМИ как незаконное свидание с коррупционной составляющей", - отметили в МВД.

Здесь добавили, что аналогично и по другим фактам, продемонстрированным на видеозаписях, где усмотрели нарушение действующих инструкций, но коррупционных составляющих не нашли.

Вместе с тем, отметили в ведомстве, заместитель начальника учреждения освобожден от занимаемой должности за допущенные нарушения. Кроме того, ряд других сотрудников, в том числе и руководитель колонии, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

По информации официального сайта МВД РК, уголовно-исполнительная система осуществляет руководство в сфере исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия.

В частности, в ее функции входит организация размещения осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы в соответствии с приговорами, постановлениями и определениями судов; обеспечение безопасности объектов, охрана которых в соответствии с международными договорами возложена на государство; осуществление ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания; разработка типовых положений и типовых должностных инструкций сотрудников и работников низовых подразделений. Осуществление контроля за разработкой и утверждением соответствующих положений и должностных инструкций в низовых подразделениях, а также изучением их сотрудниками и другое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006858-zamnachalnika-kolonii-v-almatinskoy-oblasti-osvobodili-ot-dolzhnosti-posle-video-v-seti/