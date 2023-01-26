Уроженец Китая в 74 года официально стал гражданином Казахстана

Николай Трубников и сотрудник полиции. Фото: polisia.kz

74-летний уроженец Китая Николай Трубников официально стал гражданином Казахстана, он получил удостоверение личности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

74-летний Николай Трубников впервые в жизни получил удостоверение личности РК. Родом мужчина из Маньчжурии в Китае.

С 2016 года пенсионер проживает в Центре социальной адаптации в Кокшетау и теперь является гражданином Казахстана. После эмиграции он получил паспорт, но позже утерял его.

Стражи порядка отмечают, что определению гражданства предшествует кропотливая работа сотрудников миграционной службы: проверяются биографические данные человека, проводится сбор подтверждающих документов, направляются различные запросы, поднимаются архивные справки, касающиеся различных периодов жизни человека, проверяются факты пересечения границы страны и т.д.

В целом в 2022 году в Акмолинской области документировано 87 114 человек, из которых свыше 23 тысяч - паспортами и 66,5 тысяч - удостоверениями личности.

По информации портала egov.kz, гражданство Казахстана определяет устойчивую политико-правовую связь лица с государством, выражающую совокупность их взаимных прав и обязанностей. В Казахстане каждый человек имеет право на гражданство.

В соответствии со ст.10 Закона РК "О гражданстве Республики Казахстан" (далее Закон) гражданство приобретается:

по рождению;

в результате приема в гражданство РК;

по основаниям или в порядке, предусмотренными межгосударственными договорами РК;

по иным основаниям, предусмотренным настоящим Законом.

В соответствии со ст.15 Закона, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, могут быть по их ходатайствам приняты в гражданство Республики Казахстан в соответствии с настоящим Законом.

Решение по ходатайствам о приеме в гражданство Республики Казахстан принимается президентом страны.

Согласно ст.16 Закона в гражданство РК могут быть приняты:

лица, постоянно проживающие на территории РК не менее пяти лет (на момент подачи ходатайства о приеме в гражданство пятилетний срок проживания в РК должен быть непрерывным) либо состоящие в браке с гражданином РК (проживающие не менее 3 лет);

граждане бывших союзных республик, прибывшие с целью постоянного проживания в Республику Казахстан, имеющие одного из близких родственников - граждан Республики Казахстан: ребенка (в том числе усыновленного), супруга (супругу), одного из родителей (усыновителей), сестру, брата, деда или бабушку, независимо от срока их проживания в Республике Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006850-urozhenets-kitaya-v-74-goda-ofitsialno-stal-grazhdaninom-kazahstana/