Известный полицейский Данияр Мейрхан потребовал от государства 25 млн тенге

Данияр Мейрхан. Фото: instagram.com/meirkhan_daniyar

Известный полицейский Данияр Мейрхан через суд добился возмещения морального вреда за незаконный арест в Шымкенте. Министерство финансов обязали выплатить ему 1,6 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на решение Аль-Фарабийского районного суда Шымкента.

В решении суда указывается, что 22 апреля 2022 года Данияр Мейрхан был задержан УСБ ДП Шымкента по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.389 УК РК (Самоуправство). Его водворили в изолятор временного содержания.

Затем обвинения были переквалифицированы на статью 190 УК РК (Мошенничество), дело передали в Антикоррупционную службу. Полицейского подозревали в присвоении дорогостоящей машины в одном из автосалонов Шымкента.

Под стражей Данияр Мейрхан находился с 22 апреля по 1 мая 2022 года, а затем был выпущен под залог в 40 миллионов тенге.

Но в дальнейшем борцы с коррупцией не нашли подтверждений обвинениям, в середине лета прошлого года дело было прекращено.

Стража порядка восстановили на службе, в настоящее время он занимает пост командира полка патрульной полиции Шымкента.

После чего он подал гражданский иск к ДП Шымкента и Минфину РК, предъявив требования о выплате компенсации за моральный вред в размере 20 млн тенге и 5 млн - за оплату услуг адвоката, защищавшего его интересы в ходе следствия.

Суд удовлетворил требования истца частично. В его пользу взыскана компенсация морального вреда в сумме 1 млн тенге и 600 тыс. тенге - за расходы, понесенные на оплату услуг представителя.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, о задержании одного из начальников районных подразделений ДП Туркестанской области по подозрению в самоуправстве стало известно в апреле 2022 года.

Позже сообщалось, что дело в отношении Данияра Мейрхана рассматривается по статье "Мошенничество". По версии следствия, он якобы завладел дорогостоящим автомобилем, но полностью не расплатился. Затем известного полицейского выпустили под залог в 40 млн тенге.

Однако потом уголовное дело закрыли, он из ДП Туркестанской области перешел в состав ДП Шымкента, став командиром полка патрульной полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006754-izvestnyy-politseyskiy-daniyar-meyrhan-potreboval-ot-gosudarstva-25-mln-tenge/