Тонны овощей замерзли в теплицах Туркестанской области: аким региона назвал причину

Помидоры. Иллюстративное фото: v_zaitsev/Getty Images

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию с тоннами замерзших овощей в теплицах региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Сатыбалды заявил об аномальных холодах в регионе.

"Последние 50 лет не было таких холодов в южных регионах. По теплицам, мы говорим, что пострадало 43 га. Выяснилось, что 33 га, которые пострадали - это фермерские теплицы, самодельные, без документов, их повалило, но там не было посажено саженцев. Они стояли пустыми. Снега много выпало и они упали под нагрузкой", - отметил он.

Еще на 3,7 га, по его данным, высажены саженцы, клубника, томаты и огурцы. Аким заверил, что это также фермерские теплицы, без документации.

"Мы с ними разговариваем. Мы хотим продлить им кредитные линии, у кого они есть, но мы будем помогать. Остальные 6,7 га, если не ошибаюсь, это производственные теплицы, там не связно со снегом, там они стоят, все нормально, единственная у них проблема связана с котельной. Произошла поломка котельной и труба в воде замерзала, она вышла из строя, из-за этого пострадали там саженцы", - резюмировал Дархан Сатыбалды.

Напомним, ранее тоннами испорченных овощей завалили полигон для снега в Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006569-tonny-ovoschey-zamerzli-v-teplitsah-turkestanskoy-oblasti-akim-regiona-nazval-prichinu/