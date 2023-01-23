Новые регионы для расселения кандасов и переселенцев определило правительство
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Дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев внесены постановлением правительства. Документ опубликован в "Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан".
Согласно документу, в постановление правительства от 18 февраля 2016 года "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев" вносятся дополнения.
Во-первых, к регионам для расселения кандасов добавлена Абайская область (теперь в списке 8 регионов).
В этом списке также находятся:
- Акмолинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Западно-Казахстанская область
- Костанайская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область.
Во-вторых, к регионам для расселения переселенцев добавлены Улытауская и Абайская области (теперь в списке 8 регионов).
В этом списке также находятся:
- Восточно-Казахстанская область.
- Костанайская область.
- Павлодарская область.
- Северо-Казахстанская область.
- Карагандинская область.
- Акмолинская область.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006383-novye-regiony-dlya-rasseleniya-kandasov-i-pereselentsev-opredelilo-pravitelstvo/