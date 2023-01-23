Новые регионы для расселения кандасов и переселенцев определило правительство

Кандасы. Иллюстративное фото: ЦОК Мангистауской области

Дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев внесены постановлением правительства. Документ опубликован в "Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан".

Согласно документу, в постановление правительства от 18 февраля 2016 года "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев" вносятся дополнения.

Во-первых, к регионам для расселения кандасов добавлена Абайская область (теперь в списке 8 регионов).

В этом списке также находятся:

Акмолинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область.

Во-вторых, к регионам для расселения переселенцев добавлены Улытауская и Абайская области (теперь в списке 8 регионов).

В этом списке также находятся:

Восточно-Казахстанская область. Костанайская область. Павлодарская область. Северо-Казахстанская область. Карагандинская область. Акмолинская область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006383-novye-regiony-dlya-rasseleniya-kandasov-i-pereselentsev-opredelilo-pravitelstvo/