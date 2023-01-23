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Новые регионы для расселения кандасов и переселенцев определило правительство

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Кандасы прилетели в Актау
Кандасы. Иллюстративное фото: ЦОК Мангистауской области

Дополнения в список регионов для расселения кандасов и переселенцев внесены постановлением правительства. Документ опубликован в "Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан".

Согласно документу, в постановление правительства от 18 февраля 2016 года "Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев" вносятся дополнения.

Во-первых, к регионам для расселения кандасов добавлена Абайская область (теперь в списке 8 регионов).

В этом списке также находятся:

  1. Акмолинская область
  2. Атырауская область
  3. Восточно-Казахстанская область
  4. Западно-Казахстанская область
  5. Костанайская область
  6. Павлодарская область
  7. Северо-Казахстанская область. 

Во-вторых, к регионам для расселения переселенцев добавлены Улытауская и Абайская области (теперь в списке 8 регионов).

В этом списке также находятся:

  1. Восточно-Казахстанская область.
  2. Костанайская область.
  3. Павлодарская область.
  4. Северо-Казахстанская область.
  5. Карагандинская область.
  6. Акмолинская область.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006383-novye-regiony-dlya-rasseleniya-kandasov-i-pereselentsev-opredelilo-pravitelstvo/

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