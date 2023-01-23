На пробивку улицы Рыскулова до границ Алматы акимат запросил 100 млн тенге

Дорога. Иллюстративное фото: акимат Алматы

100 млн тенге могут выделить на пробивку улицы Рыскулова до границ города. Заявка на выделение денег из республиканского бюджета подана акиматом города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Рабочий проект по пробивке проспекта Рыскулова от улицы Онгарсыновой до границы города разработан и получено положительное заключение госэкспертизы. Общая протяженность пробивки составляет 2,3 км.

В декабре 2022 года на начало строительно-монтажных работ из местного бюджета на 2023 год выделены средства в размере 10 млн тенге. Также подана заявка на выделение средств в размере 100 млн тенге из республиканского бюджета", – сообщили в акимате города.

Отмечается, что в настоящее время готовится землеустроительный проект совместно с Управлением земельных отношений. Строительно-монтажные работы будут начаты по мере выкупа (изъятия) земельных участков.

Ранее сообщалось, что проспект Рыскулова продлят до границ области. Ожидалось, что пробивка завершится уже в 2024 году. Также сообщалось, что дома в Алматы, расположенные по направлению проспекта Рыскулова, планируют выкупить и снести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006378-na-probitie-ulitsy-ryskulova-do-granits-almaty-akimat-zaprosil-100-mln-tenge/