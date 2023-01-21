Ночной рейд по увеселительным заведениям устроили полицейские Алматы (фото)

Заведение в Алматы. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Бары, рестораны и другие увеселительные заведения в Алматы проверила сегодня ночью полиция Медеуского района города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Минувшей ночью полиция провела рейд в 14 увеселительных заведений. В полиции Медеуского района отметили, что подобная отработка проводится ими систематически, преимущественно в выходные дни.

"Этой ночью локальные рейды проведены в десяти кафе, ресторанах, барах, в двух компьютерных клубах, а также в двух круглосуточных магазинах.

В отношении 17 администраторов и руководителей этих ночных заведений составлены административные протоколы по части 3 статьи 441 КРКобАП, еще семь человек из числа клиентов этих баров привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 441 КРКобАП", – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района, полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Согласно статье 441 КРКобАП, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в местах, в которых законодательством РК установлен запрет, наказывается штрафом. При этом максимальная сумма штрафа составляет 183 тысячи тенге.

Заведение в Алматы. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Как отметил Омирсериков, владельцы двух ночных развлекательных точек ранее уже попадали в поле зрения полиции. Несмотря на то, что их ранее уже привлекали к ответственности, они "не сделали должных выводов". Отмечается, что их бездействие стало основанием для возбуждения административного производства по статье 479 КРКобАП.

Согласно данной статье, несообщение о принятых мерах и (или) непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, влечет штраф в размере 10 МРП (более 30 тысяч тенге).

Заведение в Алматы. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Во время ночного рейда полицейские выявили несовершеннолетнего, который после 23:00 находился в компьютерном клубе. В отношении менеджера данного заведения собрали административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 442 КРКобАП (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей).

Недавно Департамент полиции Алматы сообщал, что к дому, где расположено 9 увеселительных заведений, полиция выезжала свыше 300 раз. Речь идет о клубах и барах, расположенных недалеко от пересечения улиц Тулебаева и Кабанбай батыра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006245-nochnoy-reyd-po-uveselitelnym-zavedeniyam-ustroili-politseyskie-almaty-foto/