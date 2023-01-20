Мужчина упал в 5-метровый колодец в пригороде Астаны. Его вытащили спасатели (видео)

Люк. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель села Караоткель упал в пятиметровый колодец и не смог выбраться самостоятельно. Его вызволили спасатели, сообщает официальный Instagram-аккаунт ДЧС столицы.

Как рассказали в ведомстве, в 15:08 на пульт ДЧС поступило сообщение, что в селе Караоткель Акмолинской области человек упал в колодец.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что мужчина упал в колодец глубиной около 5 метров.

"Незамедлительно спасатели спустились вниз, прикрепили к спине мужчины транспортировочные носилки и с помощью спасательной веревки совместными усилиями спасли из колодца мужчину 1986 года рождения", - говорится в сообщении департамента.

Спасенного мужчину укутали в теплое одеяло и передали врачам скорой медицинской помощи. О состоянии казахстанца не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006204-muzhchina-upal-v-5-metrovyy-kolodets-v-prigorode-astany-ego-vytaschili-spasateli-video/