Угощал ли Назарбаев врачей пловом после операции, прокомментировал его хирург

Казан с пловом. Фото: pexels.com

Директор по хирургии и науке НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя во время брифинга в Астане ответил на вопрос, угощал ли Назарбаев врачей пловом после операции, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях распространилась информация о том, что Нурсултан Назарбаев после успешной операции угощал сотрудников кардиоцентра пловом.

На вопрос журналистов, действительно ли это было так, доктор ответил уклончиво.

"Я не знаю, я в столовую ходил. Я не думаю, что он в том состоянии, чтобы у казана стоять", – сказал Пя.

Напомним, сегодня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Сегодня же состоялся брифинг с участием доктора Пя, на котором он сообщил о том, как себя чувствует первый президент и насколько серьезной была его операция.

Кроме того, врач рассказал, что Назарбаев мог бы полететь в космос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006179-ugoschal-li-nazarbaev-vrachey-plovom-posle-operatsii-prokommentiroval-ego-hirurg/