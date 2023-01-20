"Процедура дорогостоящая": платил ли Назарбаев за операцию, ответил врач

Операция. Иллюстративное фото: pexels.com

Директор по хирургии и науке НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя во время брифинга в Астане рассказал, что операция на сердце Нурсултану Назарбаеву была проведена бесплатно, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, врач рассказал, что процедура была бесплатной.

"Каждый пациент может получить ее в рамках ОСМС. Ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Почему мы должны отнестись по-другому к Нурсултану Абишевичу?" – заявил доктор.

Говоря о стоимости процедуры, он сообщил, что "такая процедура стоит жизни, она не измеряется деньгами".

"Да, процедура дорогостоящая с точки зрения финансов, но, слава Богу, что у нас есть возможность обеспечить это гражданам Казахстана", – заключил Юрий Пя.

Напомним, сегодня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце. Сегодня же состоялся брифинг с участием доктора Пя, на котором он сообщил о том, как себя чувствует первый президент и насколько серьезной была его операция.

Кроме того, врач рассказал, что Назарбаев мог бы полететь в космос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006177-byla-li-operatsiya-nazarbaeva-platnoy-otvetil-vrach/