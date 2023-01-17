Отвечающих за экологию чиновников в Алматы проверят на коррупционные риски

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Антикоррупционная служба Алматы объявила о старте внешнего анализа коррупционных рисков в сфере экологии, в ходе которого будет охвачен ряд вопросов, передает официальный сайт службы.

Отмечается, что на сегодня сфера экологии отражена в Карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан.

"В целях выявления и изучения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в данной сфере, Антикоррупционная служба города Алматы объявляет о начале внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Управления экологии по городу Алматы и его подведомственных организаций", – говорится в пресс-релизе.

Анализ будет проведен в период с 16 января по 24 февраля.

При этом приоритетными вопросами проведения внешнего анализа являются выявление коррупционных рисков в сфере экологии, в нормативных правовых актах и в организационно-управленческой деятельности.

Кроме того, в ходе анализа будут охвачены вопросы:

управление персоналом;

урегулирование конфликта интересов;

оказание государственных услуг;

выполнение разрешительных функций;

реализация контрольно-надзорных функций;

иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта внешнего анализа коррупционных рисков.

Граждане могут поделиться своим мнением и направить предложения по почте: almatyanticorruption@mail.ru, а также на номер в WhatsApp: +7 776 005 57 32.

По всем имеющимся проблемным вопросам и конкретным фактам нарушений в сфере экологии, служба просит всех неравнодушных граждан обращаться по вышеуказанным каналам связи.

Напомним, несколько лет назад алматинцы сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы. Таким образом, горожане высказались об одной из актуальнейших проблем мегаполиса - качество воздуха.

В октябре 2020 года сообщалось, что ряд ТЭЦ в Алматы переведут с угля на газ.

В августе прошлого года министр экологии Сериккали Брекешев сообщил, что перевод алматинской ТЭЦ-2 на газ должен поспособствовать существенному снижению объема выбросов загрязняющих вещество к 2025 году.

В сентябре 2022 года в акимате южной столицы рассказали, какими еще методами планируется бороться со смогом в городе.

Позже вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Алан Пию во время встречи с премьером Алиханом Смаиловым назвал важным проект перевода алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Пию тогда заявил, что банк планирует инвестировать существенные средства в данный проект.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005642-otvechayuschih-za-ekologiyu-chinovnikov-v-almaty-proveryat-na-korruptsionnye-riski/