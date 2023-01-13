Полицейский спас малыша, у которого начались судороги, в Туркестанской области

Спасение ребенка. Кадр из видео: polisia.kz

Полицейский оказал первую помощь двухлетнему ребенку - малыш потерял сознание, у него начались судороги, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Инспектор службы батальона патрульной полиции Управления полиции города Туркестана Ерик Акмолдаев нес службу на улице Ерубаева. В какой-то момент к нему подбежала женщина, которая просила о помощи.

Она рассказала, что ее сыну внезапно стало плохо и он потерял сознание. Услышав это, полицейский принял оперативные меры и сразу же перенес ребенка в теплое место – в ближайший магазин.

"Я сразу все оставил и думал, как спасти жизнь малыша. Стал искать удобное место, взял маленького ребенка и занес в расположенный рядом магазин. Я делал все, что мог. В этот момент ко мне подошла другая женщина, представившись медсестрой. Затем мы вместе стали оказывать первую помощь. Я держал мальчика, а пришедшая на помощь горожанка вытянула ребенку язык, чтобы он не проглотил, и мы спасли малыша. Ребенка с мамой увезли на скорой помощи", — рассказал полицейский.

В настоящее время ребенок находится на лечении в больнице.

Ерик Акмолдаев интересуется о здоровье спасенного малыша, также полицейский угостил ребенка сладостями и фруктами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005259-politseyskiy-spas-malysha-u-kotorogo-nachalis-sudorogi-v-turkestanskoy-oblasti/