Часть Алматы осталась без воды из-за аварии на трубопроводе

Раковины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Часть домов в Бостандыкском районе Алматы осталась без воды. Восстановить водоснабжение обещают в течение нескольких часов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы су".

Как объяснили на предприятии, водоснабжение ряда домов было прервано из-за сбоя в работе старого магистрального трубопровода.

"Нештатная ситуация на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметра 600 мм возникла минувшей ночью.

Ее последствия в экстренном порядке сейчас устраняет с помощью необходимой техники аварийная бригада ГКП "Алматы су", — говорится в сообщении предприятия.

По предварительным данным, причина аварии — изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году.

Жителей домов, находящихся в указанном городском секторе, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Устранить все последствия аварии в "Алматы су" пообещали в течение нескольких часов.

Напомним, сегодня ночью в Алматы прорвало водопровод, из-за чего некоторые улицы залило водой. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005243-chast-almaty-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii-na-truboprovode/