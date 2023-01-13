Астанчанина оштрафовали за неудачный розыгрыш его жены

Полицейский. Иллюстративное фото: департамент полиции на транспорте

Астанчанка решила пошутить над мужем и записала видео, на котором якобы запечатлен взрыв кухонной плиты. Перепуганный мужчина вызвал все экстренные службы, но вызов оказался ложным, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, горожанка сняла на видео кухонную плиту и с помощью спецэффекта сымитировала ее взрыв. Тревожный месседж женщина отправила своему мужу. Супруг, бросив все дела, ринулся домой, параллельно вызвав скорую помощь, пожарных и полицейских. Последние и привлекли супругов к ответственности.

"На вызов оперативно были направлены сотрудники полиции. По прибытию данный факт не подтвердился. За заведомо ложный вызов специальных служб на мужчину составлен административный протокол по статье 438 Кодекса РК об административных правонарушениях", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

К слову, видеоролик распространился в соцсетях, однако пользователи Казнета не одобрили поступок женщины и сочли его безрассудным.

Отдельной статьи за пранки или неудачные шутки в законе нет. Но за любой ложный вызов экстренных служб казахстанцев наказывают по 438 статье Административного Кодекса. В прошлом году по этой статье к ответственности за это привлекли больше 300 человек.

В столице, как отмечает телеканал, таких злых и безрассудных шутников в последнее время стало слишком много. Соцсети то и дело пестрят сообщениями о лжетеррористах. Один из последних случаев - мужчина заявил о лжеубийстве. Астанчанин позвонил в полицию и сообщил о том, что убил человека на остановке. Но когда на место приехали стражи порядка выяснилось, что мужчина пошутил, за что и заплатил штраф в 207 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005192-astanchanina-oshtrafovali-za-neudachnyy-rozygrysh-ego-zheny/