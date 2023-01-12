Пьяный пассажир приставал к гражданам в аэропорту Астаны

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Транспортные полицейские задержали мужчину, который приставал к посетителям столичного аэропорта. Задержанный был пьян, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

11 января в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны обратился официант кафе в воздушной гавани. Обратившийся просил принять меры в отношении мужчины, который вел себя неадекватно и приставал к гражданам.

Заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов рассказал подробности. По его словам, был задержан 33-летний мужчина, проживающий в Шымкенте.

"Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции. Согласно заключению медицинского освидетельствования у него было алкогольное опьянение средней степени", - сообщил он.

В отношении правонарушителя составлены сразу три административных протокола за мелкое хулиганство, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

На нарушителя был наложен административный штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

Айтуганов добавил, что материалы по мелкому хулиганству и неповиновению законному требованию сотрудника правоохранительного органа направлены в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны. Судебные органы примут процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005149-pyanyy-passazhir-pristaval-k-grazhdanam-v-aeroportu-astany/